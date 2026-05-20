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Enfrenta Mundial una "turbulencia"

Por El Universal

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Enfrenta Mundial una "turbulencia"

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de un mes para que comience el Mundial, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) anunció que presentará un llamamiento a huelga debido al "silencio e indiferencia" de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el gremio señaló que la decisión responde a la falta de atención de las autoridades a diversas demandas laborales y estructurales que, afirman, se han agravado en los últimos años.

"Durante nuestro XVI Congreso Nacional, la voz del gremio fue clara y unánime", indicó el sindicato, al asegurar que los controladores han mantenido "su compromiso con la seguridad y eficiencia del espacio aéreo nacional", pese a la falta de respuesta institucional.

¿Qué denuncia el Sindicato de Controladores Aéreos?

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Entre las principales problemáticas denunciadas por Sinacta destacan:

-Más de 19 controladores operan sin el nombramiento oficial

-Pérdida acumulada del 30% de su salario

-Turnos extenuantes

-Obstáculos para el desarrollo profesional y falta de capacitación en tecnologías y procedimientos.

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