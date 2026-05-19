Sheinbaum acuerda producción de vehículos con General Motors

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

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depara México", en el marco delEn, Sheinbaum Pardo celebró que ya es una realidad laen nuestro país y reconoció que el Aveo es su modelo favorito y lo usaba desde antes de que llegara a la Presidencia de la República.El presidente y director general de(GM) México,, anunció que para atender la demanda del mercado mexicano, a partir de 2027 iniciará elde unidades para el mercado nacional con la meta de alcanzar una capacidad aproximada deanuales hacia 2030.En este nuevo capítulo, detalló Garza Rodríguez, se estarán ensamblando localmente los "" de los mexicanos: En 2027 ely posteriormente se sumará el, "el favorito de la Presidencia" y el más vendido en el mercado mexicano.La presidentacontó que ante la imposición depor parte del presidente estadounidense Donald Trump a todos los países, lo primero que hizo su gobierno fue reunirse con las empresas automotrices. Reconoció que los"son los mejores del mundo y en particular en la industria automotriz"."Quiero agradecer aporque eso, que fue una idea hace poco más de un año, hoy es una realidad. De verdad muchísimas gracias, es laen México, de pensar en México y de pensar en las y los. Este es el", expresó al sentirse "muy positiva"."Siempre hay que ser, pero en particular cuando nos reunimos y cuando, salimos adelante. Y eso es lo que hoy estamos viendo, así que muchas gracias de verdad a, gracias a las y los empresarios de México. Gracias a las y los trabajadores de México porque juntos siempre salimos adelante", externó.El secretario de Economía,, celebró el anuncio deen el marco dely apuntó que para 2029 nuestro país tendrá la producción de"con más y más y más componentes" hechos en territorio mexicano.La gobernadora del Estado de México,, destacó el desarrollo dey reafirmó la confianza que hay en la entidad con la creación de empleos, desarrollo de la economía local y apoyo a los y las jóvenes.Resaltó Gómez inversiones de empresas globales alineadas con ely agradeció a la titular del Ejecutivo federal por las acciones implementadas para el bienestar de las personas mexiquenses, como ely en salud, educación, vivienda y movilidad, entre otras.