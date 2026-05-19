Banco del Bienestar ya permite hacer transferencias por SPEI

El Banco del Bienestar comenzó este mes a habilitar transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), a través de su aplicación móvil.

De acuerdo con reportes de usuarios, la plataforma permite realizar envíos de hasta mil 500 pesos desde el teléfono celular, únicamente ingresando la cuenta CLABE y el nombre del beneficiario.

Desde inicios de año, el Banco del Bienestar había anticipado que ampliaría sus servicios digitales para permitir transferencias electrónicas, como parte de una estrategia orientada a reducir el uso de efectivo entre sus beneficiarios.

Con la actualización más reciente de la aplicación, los usuarios que ya consultaban saldos desde el celular deben volver a registrar los datos de su tarjeta, así como información personal, para acceder a las nuevas funciones.

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Los servicios de Dinero Móvil (DiMo) y Cobro Digital (CoDi) todavía no se encuentran habilitados. Aunque los íconos correspondientes ya aparecen dentro de la aplicación, al intentar utilizarlos solamente se despliega un mensaje que indica que estarán disponibles próximamente.

En marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el fortalecimiento de los servicios digitales del Banco, como parte de la estrategia del gobierno federal para acelerar la digitalización de pagos en el país. Entre las medidas planteadas se encuentra ampliar el uso de medios electrónicos para el pago de gasolina y, posteriormente, en casetas.

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Adultos mayores, quienes más usan efectivo

De acuerdo con el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi, los adultos mayores son quienes más recurren al retiro de efectivo al cobrar su pensión del Bienestar.

"La tendencia que hemos visto es que las personas beneficiarias dejan cada vez más tiempo su dinero en el banco y lo usan menos en efectivo. Los jóvenes beneficiarios de becas tienen mayor transaccionalidad digital y pagan más con tarjeta. Los adultos mayores, por la misma dinámica, retiran más su dinero", dijo el directivo en marzo pasado.

Lamoyi añadió que también se están reforzando los trabajos por parte de la institución para evitar que la población retire el efectivo, ahorre y aumente el pago con su tarjeta del Banco del Bienestar.