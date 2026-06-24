Explorará Petrobras el Golfo de México

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BRASILIA, Brasil.- La petrolera estatal brasileña Petrobras y la mexicana Pemex firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación para desarrollar proyectos conjuntos de exploración y producción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, además de impulsar iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia en las áreas de refinación y petroquímica.

El memorando de entendimiento fue suscrito en Río de Janeiro por la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, y el director general de Pemex, Juan Carlos Capio Fragoso.

El acuerdo busca ampliar la cooperación entre las dos mayores empresas energéticas estatales de América Latina en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de la industria petrolera regional.

Durante la ceremonia de firma, Chambriard destacó el potencial de las reservas de hidrocarburos en la porción mexicana del Golfo de México y expresó confianza en que futuras exploraciones permitirán identificar nuevos yacimientos de relevancia comercial.

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"Vemos una posibilidad muy grande en las aguas profundas de la porción mexicana del Golfo de México, porque no es creíble pensar que toda la riqueza petrolera haya elegido quedarse del lado estadounidense, que fue el más desarrollado y recibió inversiones durante muchos años", afirmó.

La ejecutiva señaló además que la iniciativa cuenta con respaldo político de alto nivel y forma parte de los esfuerzos de integración energética promovidos por los gobiernos de Brasil y México.

Según Chambriard, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum abordaron el proyecto en diversas conversaciones mantenidas durante los últimos meses y coincidieron en la conveniencia de fortalecer la cooperación bilateral en el sector energético.

El entendimiento se produce en un contexto de creciente interés de las compañías petroleras por las reservas en aguas profundas del Golfo de México, una de las regiones con mayor potencial de producción de crudo del continente.