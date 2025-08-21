Bolsas de Valores se tiñeron de rojo

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles una pérdida del 0.41% y su principal indicador se ubicó en 58,221.47 unidades para retroceder en dos de las últimas tres sesiones, en una jornada con resultados mixtos a nivel mundial.

El director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que este miércoles el mercado mexicano “se sumó a la tendencia negativa de sus pares estadounidenses” y con su retroceso redujo su avance mensual a +1.4% y el acumulado en lo que va de 2025 a +17.6%.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.32% frente al dólar, al cotizar en 18.75 unidades por billete verde, tras cerrar en 18.81 en la jornada previa.

Mientras que la Bolsa de Nueva York cerró este miércoles en terreno mixto marcada por las caídas del S&P 500 por cuarto día consecutivo y del Nasdaq, lastrado por las tecnológicas.

Al final de la jornada, el selectivo S&P 500 bajó un 0.24%, hasta 6,395 unidades; el Dow Jones avanzó 0.24%, hasta situarse en 44,938 puntos, y el tecnológico Nasdaq, en su segundo día consecutivo de pérdidas, retrocedió 0.67%, hasta 21,172 enteros.

Al cerrar el parqué neoyorquino, Nvidia terminó con una ligera baja, mientras que Advanced Micro Devices, Broadcom y Palantir perdieron alrededor del 1% cada una, así como Intel se precipitó un 7%.

Mientras que las empresas tecnológicas de gran capitalización Apple, Amazon , Alphabet y Meta Platforms no escaparon tampoco a las pérdidas.

En otro orden de cosas, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 1.25%, hasta los 63.13 dólares el barril, impulsado por una caída semanal en los inventarios de crudo estadounidense.