Hipotecas, con mal desempeño en julio

Ciudad de México.- Los bancos privados asignan hipotecas más despacio por la cautela de los consumidores, las altas tasas de interés, los mayores precios de la vivienda y la oferta reducida de inmuebles, indicaron expertos.

Los préstamos para adquirir casa o departamento subieron 1.5% en julio frente al mismo mes de 2024.

Se trata del peor desempeño de los últimos 16 años, concretamente desde noviembre de 2009, cuando estaban los efectos de la crisis hipotecaria subprime que tuvo su origen en Estados Unidos.

Humberto Calzada, economista en jefe para Rankia Latinoamérica, vinculó el menor apetito hipotecario con el crecimiento económico más lento, las altas tasas de interés y la escasa construcción de inmuebles.

El director de Aporta Consultoría Estratégica, Jorge Flores Kelly, explicó que detrás del resultado hay una combinación de factores que se refuerzan entre sí y el primero se debe a las altas tasas de interés reales.

“Aunque las tasas nominales han empezado a bajar, seguimos en un entorno de tasas reales elevadas que encarecen de forma significativa el financiamiento hipotecario. Esto limita la capacidad de endeudamiento de los hogares y reduce el apetito por tomar nuevos créditos”, dijo.