Hey Banco oficializa su transformación en un banco digital

Manuel Rivero, director de Hey Banco, detalla estrategias para acelerar el crecimiento de la entidad en el mercado digital.

Por El Universal

Enero 28, 2026 03:19 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Hey Banco busca acelerar la colocación de crédito, en particular hacia pequeñas y medianas empresas, ahora que opera de manera independiente, con un mayor enfoque en crecimiento y en el uso de inteligencia artificial para mejorar la personalización de productos financieros, afirmó Manuel Rivero, director general de la institución.

En entrevista, dijo que tras concluir su proceso de separación operativa y comenzar de manera independiente como nuevo banco digital en el país, el directivo señaló que la firma dejó atrás una etapa de definición para concentrarse plenamente en el crecimiento del negocio.

Indicó que, desde la perspectiva del cliente, la operación se mantiene sin cambios, con el mismo acceso a productos, servicios y canales, pero con mayor claridad estratégica hacia adelante.

Rivero explicó que uno de los principales focos para 2026 será la incorporación de una capa de inteligencia artificial que permita ofrecer soluciones financieras más ajustadas al perfil y objetivos de cada usuario.

A diferencia de una banca centrada únicamente en conveniencia y distribución de productos, Hey Banco busca utilizar los datos para acompañar a los clientes en la toma de decisiones financieras, con herramientas que funcionen como un "coach" personalizado.

En materia de crédito, el directivo reconoció que, si bien la institución ha sido sólida en captación, el reto está en aprovechar mejor ese fondeo. Detalló que Hey Banco cuenta con alrededor de 14 mil millones de pesos en captación y una base de capital que permitiría una capacidad de crédito cercana a 6 mil millones de pesos, de los cuales actualmente se tienen colocados entre 2 mil y 2 mil 500 millones.

Para este año, la guía presentada a inversionistas contempla un crecimiento del crédito de entre 20 y 30%. Rivero subrayó que la estrategia privilegia un crecimiento ordenado y con buena calidad de cartera, evitando esquemas agresivos de colocación que deterioren la mora o la rentabilidad a largo plazo.

El directivo resaltó que Hey Banco seguirá siendo parte de Regional, y mantendrán su oferta de más de 30 productos financieros disponibles para la población del país, buscando la generación de patrimonio y compitiendo con los nuevos bancos digitales que han incursionado al mercado mexicano.

