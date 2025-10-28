Índice dólar muestra depreciación en apertura de mercados

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista y hoy el peso retrocede a medida que el dólar busca recuperar terreno después de que ayer se mitigaran las tensiones comerciales con China, comentaron analistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.44 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.26% o 5 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.02%. El euro baja 0.01% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.28%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 0.7%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mercados accionarios amanecen mixtos

Los mercados accionarios amanecen con resultados mixtos. La atención estará en los resultados de los gigantes tecnológicos estadounidenses para conocer si el impulso por la inteligencia artificial puede mantenerse, mientras esperan la decisión del Reserva Federal (Fed) mañana.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el aumento de 0.62% del Dow Jones.

En Europa las bolsas presentan movimientos mixtos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con una disminución de 0.22%, mientras que en Asia los mercados cerraron a la baja, el Nikkei perdió 0.58% y el Han Seng retrocedió 0.33%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 1.5%, a medida que las crecientes señales de exceso de oferta frenaron una recuperación espectacular provocada por las sanciones de Estados Unidos a los principales productores rusos la semana pasada. Balance negativo en metales, con el oro bajando 1.6%.