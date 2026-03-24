Inflación llega a 4.63% en primera quincena de marzo

Durante la primera quincena de marzo, la inflación siguió acelerando su paso ante el impulso en los precios de frutas y verduras, a lo que se sumó el aumento en el transporte aéreo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en los primeros 15 días del tercer mes del año la inflación general aumentó 0.62% respecto a la quincena anterior.

Con este resultado, la inflación general anual se disparó a 4.63% desde el 4.02% de febrero.

El Inegi destacó que en el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.14 % y la anual, de 3.67%.

Ante ello, la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, dijo que el Banco de México (Banxico) no debería recortar su tasa de interés esta semana que se reúne la Junta de Gobierno y cuyo anuncio de política monetaria se dará a conocer el jueves próximo.

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Ladel banco central mexicano se encuentra actualmente en un nivel deDe acuerdo con ella inflación de los bienes agropecuarios se colocó en 9.69% a tasa anual, sin embargo a su interior, en frutas y verduras se situó en 23.91%, lo que se debe, en parte, a la inseguridad pública, consideró Siller.De acuerdo con el, elencabezó la lista de los productos con mayor incidencia durante la primera quincena de marzo con un ascenso de 32.17%.Le siguió la calabacita con un aumento 16.78%, el limón con un incremento quincenal de 13.11%, el tomate verde con 10.79%, y el pollo con una variación quincenal de 3.18%, pero con una incidencia en el gasto de los hogares más importante.Eso provocó nuevamente que las loncherías, fondas, taquerías y torterías ajustaran sus precios al alza en 0.62%.Por el contrario, bajaron de precio los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, así como el