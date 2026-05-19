La BMV gana en jornada mixta

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este lunes una ganancia del 0.63%, para romper una racha de dos sesiones con cierres a la baja, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 68,405.2 unidades, en una jornada a nivel global con resultados mixtos.

La sesión positiva ocurre luego de que la semana pasada el mercado mexicano se apuntó un retroceso del 2.69% para sumar su cuarta baja en las últimas cinco semanas.

Al interior del mercado mexicano, destacaron los avances de las emisoras: Liverpool (+2.74%), Walmex (+2.43%), Banorte (+2.42%), Sigma (+2.12%) y Vesta (+1.84%).

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.35% frente al dólar, al cotizar en 17.28 unidades por billete verde, frente a los 17.34 en la jornada anterior.

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La bolsa de Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y el tecnológico Nasdaq bajó un 0.51%, lastrado por la caída de Seagate, Micron Technology y otras empresas del sector.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Nasdaq se situó en los 26,090 puntos; el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, ganó un 0.32%, hasta 49,686 unidades, y el S&P 500 retrocedió un 0.07%, hasta 7,403 enteros.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió un 3.07%, hasta los 108.66 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que ha decidido posponer un ataque contra Irán planeado para el martes.

Por otro lado, el oro, activo refugio, subía un 0.08%, hasta los 4,565 dólares la onza; y la plata ganaba un 0.31%, hasta los 77.79 dólares.