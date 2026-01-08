La UMA, en 117.31 pesos a partir de febrero

La Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se creó con el fin de sustituir el uso del salario mínimo como unidad de medida para determinar multas, pagos y sanciones económicas, alcanzará un valor mensual de 3 mil 566.22 pesos y uno anual de 42 mil 794.64 pesos.

La UMA, con vigencia del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027, será de 117.31 pesos diarios, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la mañana de este jueves.

Así, por ejemplo, a partir del 1 de febrero, una infracción vehicular por transitar a exceso de velocidad en vías primarias de la Ciudad de México alcanzará una sanción que va de mil 173.10 pesos a 2 mil 346.20 pesos, es decir, de 10 a 20 UMAs.

Los registros del Inegi señalan que la Unidad de Medida y Actualización acumula un incremento de 60.6% a lo largo de la última década, ya que tenía un valor diario de 73.04 pesos en 2016.

Sin embargo, durante el mismo periodo, el salario mínimo general se disparó 331.3%, al pasar de 73.04 a 315.04 pesos, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).