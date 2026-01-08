Ven presiones en Pemex por Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el posible regreso de la industria petrolera de Venezuela a los reflectores internacionales, como pretende hacerlo el presidente estadounidense Donald Trump, Pemex va a tener más dificultades para generar alianzas con el sector privado, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

"Los acontecimientos en Venezuela conllevan una consideración adicional. Aunque no se ha registrado un impacto significativo en los precios del crudo, si el gobierno venezolano abre en los próximos meses su sector petrolero a la inversión extranjera, el atractivo relativo de México como destino de inversión en la exploración y producción de hidrocarburos podría verse afectado, tomando en cuenta los problemas que ha tenido Pemex para concretar inversiones mixtas, la estrategia central para revertir el declive de su producción y pilar de su plan estratégico para ser financieramente viable sin los apoyos del gobierno federal", destacó.

Y es que PDVSA, la empresa estatal de Venezuela, opera bajo una situación en la que ya produce cerca de 700 mil barriles diarios, de los cuales envía menos de 200 mil a EU, pero Trump quiere obtener más crudo tras los acontecimientos del fin de semana.

Pemex, que produce menos de 1.7 millones de barriles diarios, quiere acuerdos mixtos con empresas para elevar su extracción y mantenerla en 1.8 millones diarios.

