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México, 9no. exportador internacional de miel

Los envíos de la miel mexicana se mantienen al alza

Por El Universal

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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México, 9no. exportador internacional de miel
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      Ciudad de México.- México se ubica en el noveno lugar como exportador de miel a nivel mundial, pues entre 2021 y 2025 exportó 27.2 mil toneladas cada año, lo que representa un valor de 94 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y el Centro de Comercio Internacional (ITC).

      Además, el envío de toneladas de miel se mantuvo al alza entre 2024 y 2025, al pasar de 20 mil a 26 mil toneladas y ese último año llegó a consumidores de 30 países, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

      Por otro lado, puntualizó que Alemania y Estados Unidos son los principales socios comerciales y destinos prioritarios para la miel mexicana, al concentrar de manera conjunta más del 63% del valor total exportado en 2025. Le siguieron Reino Unido, Arabia Saudita, Suiza, Bélgica, España, Países Bajos, Japón y Polonia.

      Asimismo, detalló que la producción nacional de miel alcanzó 60 mil 297 toneladas en 2025, cifra que representa un incremento de 5% respecto de lavs 57 mil 430 toneladas registradas en 2024 y un aumento de 11.4% en comparación con las 54 mil 122 toneladas obtenidas en 2020.

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      Las cinco entidades con mayor producción fueron: Yucatán, con nueve mil 893 toneladas; Chiapas, con seis mil 071 toneladas; Jalisco, con seis mil 029 toneladas; Campeche, con cinco mil 653 toneladas, y Veracruz, con cinco mil 297 toneladas, durante el mismo periodo.

      "México se mantiene como un actor estratégico y altamente competitivo en el comercio internacional de miel, al ubicarse como el noveno exportador con una participación de 3.8%. El Gobierno de México resalta la importancia económica, ambiental y productiva de las abejas, cuya labor es importante para el equilibrio de los ecosistemas, la producción de los alimentos y el bienestar y el desarrollo económico de miles de familias", señaló la dependencia a través de un comunicado.

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