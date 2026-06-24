México gana terreno a China en los Estados Unidos
Nuestro país ha ganado participación en sectores industriales clasificados
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CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la revisión del T-MEC presenta cambios en las dinámicas comerciales que representan desafíos y oportunidades para la economía mexicana, así como para los inversionistas en el país.
Por lo que el IMCO y la Fundación Friedrich Naumann (FNF) analizaron la posición de México frente a la política arancelaria de la segunda administración de Donald Trump y examinan cómo las tensiones entre Estados Unidos y China están reconfigurando las cadenas de valor de América del Norte.
Durante el análisis se realizó una comparación de las tendencias comerciales entre México-Estados Unidos y China-Estados Unidos; se identifican sectores en los que México ha ganado participación en el mercado estadounidense, mientras que China la ha perdido.
China vs México en estrategia comercial e inversiones
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En el comunicado del IMCO menciona que la pérdida de la participación de China en el mercado estadounidense se aprecia tanto en el comercio agregado como en sectores industriales específicos.
El informe revela que México ha ganado participación en 22 de los 32 sectores industriales clasificados en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, en donde los mayores aumentos en participación son el equipo de transporte, electrónicos, maquinaria industrial, plásticos y hule, manufacturas diversas, muebles y bebidas.
Lo cual significa que México no solo está ganando terreno frente a China en sectores estratégicos, sino que se consolida como un nodo fundamental para las cadenas de suministro norteamericanas, de acuerdo con el instituto.
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