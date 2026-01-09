Moderada aceleración económica prevista para México en 2026

México tendría moderada aceleración económica en 2026

Viernes, 9 de enero de 2026 12:03 | Finanzas | ECONOMIA-ACELERACION

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- Luego de un bajo crecimiento económico registrado el año pasado, en 2026 México experimentará una ligera aceleración, con pronósticos iniciales que rondan el 1%, donde prevalece la debilidad y baja inversión, coincidieron economistas.

Durante el Seminario de Perspectivas Económicas 2026 realizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el economista en jefe de Citi para América Latina, Ernesto Revilla, dijo que la firma prevé un crecimiento de 1% para la economía mexicana, en un momento donde la incertidumbre global no tendrá mayores presiones sobre el desempeño el país.

"Hay condiciones externas favorables para México. El entorno global no será un lastre para la economía mexicana en este año", dijo Revilla.

Sin embargo, el especialista recordó que el bajo desempeño del país es consecuencia de un entorno de desaceleración de la inversión, la cual podría aumentar este año con la renegociación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Creemos que el T-MEC se va a renegociar, que eso va a destrabar un poco el mal ambiente de la inversión en una parte al menos que se asocia con la incertidumbre del sector externo y que el consumo se va a mantener como un motor importante para la economía mexicana.

"El mercado laboral se está recuperando, la tasa de desempleo se mantiene baja, las remesas. Están desacelerándose, pero siguen en un nivel todavía que dan bastante soporte y hay muchos programas sociales", abundó Ernesto Revilla.

Para el especialista, la debilidad de la inversión en México no obedece solamente a factores externos, ya que el deterioro de las instituciones en el país sigue afectando el mayor flujo de capitales.

"Es fácil decir que fueron las condiciones externas en 2025, que la incertidumbre del T-MEC provocó esta baja en la inversión, pero es cierto que hay muchos más factores, muchos de ellos domésticos, asociados a la falta de inversión pública, a la falta de rentabilidad de los proyectos de inversión pública que se han hecho y asociados, por supuesto, al deterioro institucional que ha mantenido una baja confianza en la inversión", dijo el economista de Citi.

Ven la crisis de productividad como lastre de la economía mexicana

En el mismo foro, el economista en jefe para América Latina y Canadá de Bank of America, Carlos Capistrán, proyectó que la economía mexicana crecerá 1.2% en 2026, aunque subrayó que el verdadero lastre no es coyuntural, sino estructural: una crisis de productividad que el país arrastra desde hace varios años.

"El problema de México es una crisis de productividad muy profunda, y eso es lo que explica este bajo crecimiento que hemos visto durante tanto tiempo", señaló.

Respecto al posible impacto económico del Mundial de Futbol 2026, Capistrán consideró que será limitado. A diferencia de otras sedes, México no experimentará un impulso significativo por inversión en infraestructura, dado que ya cuenta con los estadios necesarios, aunque sí podría observarse un apoyo marginal al crecimiento.

"En el caso de México sólo se jugarán 13 partidos. Los estadios ya existen y algunos se están remodelando, pero no habrá un efecto relevante en términos de crecimiento", apuntó.

Banxico pierde credibilidad

Revilla advirtió que la política monetaria en México ha comenzado a perder credibilidad, particularmente en lo relacionado con la capacidad del Banco de México (Banxico) para anticipar la trayectoria de la inflación.

"Ya se puede afirmar con claridad que se ha perdido algo de credibilidad en la política monetaria", sostuvo.

Para ejemplificarlo, recordó una gráfica que durante años se utilizó en la Secretaría de Hacienda para proyectar la producción petrolera. En cada ejercicio se asumía que el nivel más bajo ya había quedado atrás y que, a partir de ahí, la producción se recuperaría. En la práctica, ese punto mínimo siempre se desplazaba hacia abajo.

De acuerdo con Revilla, hoy ocurre un fenómeno similar con la inflación. Aunque los pronósticos oficiales continúan señalando una convergencia hacia el objetivo de 3%, ese punto se recorre constantemente hacia adelante.

"Muchos analistas ya están replicando esa misma gráfica, pero ahora con la inflación. Para Banxico, la inflación siempre converge al 3% en cierto número de trimestres, y sistemáticamente falla. El ajuste se pospone y se mueve en el tiempo", dijo.