ONU advierte riesgos para la economía global este 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Los niveles bajos de crecimiento esperados para el 2026, el incremento de los aranceles, los ajustes en las cadenas de valor, servicios y regulaciones redefinen los flujos de comercio mundial, además de generar riesgos, dijo la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Al presentar el documento "Comercio Global", el organismo dijo que son 10 las tendencias que impactan el intercambio comercial, por lo que sugirió al sector público y privado buscar las oportunidades que se abren y atender los riesgos.

En el comunicado y documento que dio a conocer explicó que esos son:

· Crecimiento global lento, al proyectarse una tasa de 2.6% en 2026, con economías en desarrollo excluyendo China creciendo a 4.2%. Añadió que las economías principales, como Estados Unidos, China y Europa, pierden impulso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

· Reforma de las reglas comerciales, porque los integrantes de la Organización Mundial de Comercio enfrentan presiones por tensiones geopolíticas y restricciones comerciales, poniendo en riesgo la reforma de las reglas comerciales multilaterales.

· Aranceles al alza, ya que se observa como los gobiernos seguirán utilizándolos como herramientas proteccionistas, lo que aumentará la incertidumbre comercial y afectará a las economías en desarrollo.

· Reconfiguración de Cadenas de Valor, las cuales se están reestructurando por tensiones geopolíticas y políticas climáticas, lo que puede beneficiar a algunos países en desarrollo pero marginar a otros.

· Los servicios impulsan el crecimiento comercial, pero la brecha digital se amplía, especialmente en países menos desarrollados.

· Comercio Sur-Sur en auge, es decir, entre países en desarrollo está creciendo rápidamente el intercambio de bienes y servicios, especialmente en Asia, y puede ser una oportunidad para países en desarrollo.

· Las preocupaciones ambientales están moldeando el comercio global, con oportunidades para países en desarrollo que se adapten a las nuevas normas.

· La volatilidad en los precios de minerales críticos, como el litio y el cobalto, puede afectar la transición energética y la seguridad de los recursos.

· El comercio agrícola es vital para la seguridad alimentaria, pero enfrenta riesgos por shocks climáticos y restricciones comerciales.

· Las medidas restrictivas al comercio están en aumento, lo que puede afectar a las economías en desarrollo y pequeñas empresas.

Por ello, la UNCTAD afirmó que es crucial que los países se adapten y trabajen juntos para mitigar estos riesgos y aprovechar oportunidades.