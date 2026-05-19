Pensiones, reto para Petróleos Mexicanos

Ciudad de México.- El pago total de pensiones y primas de antigüedad que realiza Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó 50.7% en los últimos ocho años, pasando de 56 mil 790 millones de pesos en 2018, a 85 mil 587 millones el año pasado, de acuerdo con datos de la empresa.

Esta situación creció debido a los esquemas de retiro que tiene la petrolera, a lo que se suma que tiene una plantilla de trabajadores más longeva.

El incremento sostenido durante años también contrasta con los retos de la empresa en materia de productividad y por ineficiencias en las actividades de extracción y refinación en el mismo lapso.

Pemex tiene una plantilla de cerca de 130 mil trabajadores, que para algunos expertos es excesiva.

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Para Miriam Grunstein, académica del Centro México de Rice University, este problema va camino a estallar y se debe a un mal cálculo y manejo de la gobernanza. "Hubo un mal cálculo sobre la magnitud de este pasivo y esto es un mal manejo de recursos públicos. El problema se está arrastrando de otros tiempos y hay un descontrol de la situación, que incluso afecta los derechos adquiridos por algunos trabajadores", apuntó.

En su reporte financiero 20F que se entrega al regulador de valores y Bolsa de Estados Unidos, la empresa que ahora es dirigida por Juan Carlos Carpio Fragoso apunta a que "actualmente contamos con un volumen considerable de pasivos por beneficios para empleados".

Al cierre de marzo pasado, el pasivo total por pensiones y jubilaciones de Pemex ascendió a un billón 489 mil 478 mdp, un alza de 38% respecto a 2018.

"Es una situación que el gobierno va a resolver por la vía fácil, otorgando más recursos a Pemex, ya que las familias de trabajadores petroleros son un peso político fuerte en cualquier elección", señaló por su parte Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC.

En opinión de Luis Miguel Labardini, consultor en Marcos y Asociados, los trabajadores petroleros han tenido, por razones históricas y políticas, una posición privilegiada en México.

"Esto ha resultado en un pasivo laboral mayor a la productividad histórica de la empresa. El problema más grave es que, a diferencia de otras empresas, particularmente petroleras, nunca se ha constituido un fondo de pensiones que soporte los pagos que se realizan, por lo que estos tienen que salir del gasto corriente", afirmó.