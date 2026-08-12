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Valores

Peso, en su mejor nivel en dos años

El superpeso registró su mayor cierre desde mayo de 2024

Por El Universal

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Peso, en su mejor nivel en dos años
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      Ciudad de México.- La moneda mexicana logró su mejor nivel en más de dos años debido a la diferencia de tasas de interés y la debilidad global del dólar, coinciden analistas.

      El tipo de cambio se apreció este martes 0.4% y acabó en 17.07 pesos por dólar en operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

      Es el cierre más fuerte del peso desde el 31 de mayo de 2024, cuando acabó debajo de 17 unidades. Al menudeo, el dólar terminó en 17.54 pesos en ventanillas de Banamex.

      La analista Laura Díaz expuso que el carry trade y la debilidad del dólar impulsan a las monedas emergentes, mientras el efecto en el mercado de la intervención sobre el yen japonés comienza a desvanecerse.

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      El carry trade es la estrategia de inversión en la que se pide prestado en un área del mundo y se invierte en otra, aprovechando la diferencia de tasas de interés y desequilibrio del mercado cambiario.

      "Las monedas de países con economías emergentes están históricamente en uno de sus mejores niveles frente al dólar, respaldadas por los amplios diferenciales de tasas que existen entre el bloque emergente y la economía estadounidense", señaló Díaz.

      El Banco de México tiene su principal tasa de interés en 6.5% y la Reserva Federal de Estados Unidos la mantiene entre 3.50% y 3.75% desde diciembre pasado.

      Díaz también indicó que la debilidad generalizada del dólar observada desde el año pasado ha sido indispensable para explicar la apreciación del peso y otras monedas emergentes.

      Mientras que la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, prevé que la paridad peso-dólar romperá el piso de 17 unidades este año y coincidió que el carry trade explica la ganancia del peso.

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