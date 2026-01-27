Peso rompe la barrera de 17.20 por dólar

El peso mexicano avanzó por quinta jornada consecutiva y se ubicó en 17.20 unidades por dólar en operaciones al mayoreo, su mejor nivel intradía desde junio de 2024, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En lo que va de 2026, la moneda nacional acumula una apreciación de 4.5 por ciento, mientras que solo en la última semana ganó 0.9 por ciento, impulsada por la debilidad global del dólar y el aumento de apuestas especulativas a su favor en los mercados internacionales.

Este martes, el dólar se ofreció en 17.65 pesos en ventanillas de Banamex, una baja de 83 centavos respecto al inicio del año. Analistas de Monex señalaron que el comportamiento del peso también está influido por tensiones comerciales internacionales y expectativas positivas sobre la revisión del T-MEC.

En el mercado de futuros de Chicago, los fondos de cobertura incrementaron sus posiciones a favor del peso hasta 3 mil millones de dólares, el mayor nivel desde junio del año pasado, reflejando confianza en la divisa mexicana en el corto plazo.