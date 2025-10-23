logo pulso
Economía crece en agosto 0.4%

Especialistas anticipan que PIB tropiece en tercer trimestre

Por El Universal

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Economía crece en agosto 0.4%

Ciudad de México.- Pese al crecimiento registrado en agosto, especialistas consideran que la economía mexicana registrará un retroceso de hasta 0.4% en el tercer trimestre del año contra el periodo inmediato anterior.

El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) creció 0.6% en agosto pasado, superando el nivel de 0.1% estimado inicialmente por un repunte del sector agropecuario y el dinamismo en servicios, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Asumiendo que el crecimiento previsto por el instituto en septiembre de 0.08% se cumple, el PIB del tercer trimestre mostraría una contracción de 0.4% trimestral y 0.1% anual, acumulando en los primeros nueve meses del año un crecimiento de apenas 0.57%”, según especialistas de grupo Base.

“Los resultados del IGAE de agosto parecen confirmar que el tercer trimestre de 2025 probablemente será un trimestre negativo, esperando que el dato preliminar del PIB de la próxima semana muestre una contracción, provocado por un debilitamiento tanto de la industria como de los servicios. Tras esto, las perspectivas al cierre del año mantienen ciertos retos”, advirtió Banorte en un análisis.

La actividad agropecuaria repuntó 14.5% en el mes en cuestión, su mayor alza en 13 meses, por una base de comparación favorable, ya que en agosto del año pasado registró una caída de 13% a causa de las sequías, además de una posible mejora en la demanda intermedia (manufactura alimentos y bebidas, hoteles y restaurantes), eclipsando la débil exportación.

A su vez, el sector servicios reportó un aumento mensual de 0.5% en agosto.

