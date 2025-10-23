logo pulso
SHCP: No se etiquetarán los recursos por el IEPS

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
Ciudad de México.- La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Bertha Gómez Castro, dijo a diputados que no se creará ningún fondo para etiquetar los recursos provenientes del aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el combate a enfermedades provocadas por el consumo de refrescos.

“Eso no requiere la generación de un fondo; lo único que requiere es que tengamos totalmente identificado, por un lado, el ingreso, que no tiene mayor tema, venga de donde venga. A partir de ello, la Subsecretaría de Egresos estaría identificando perfectamente bien el destino del gasto”, afirmó este miércoles la funcionaria.

Aseguró que es un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum que se asumió y sólo cumplirán con informar sobre lo que se recaudó y en qué se gastó a la Cámara de Diputados a través de los Informes Trimestrales de la Situación de las Finanzas Públicas y la Deuda.

Así lo manifestó Gómez Castro durante una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto.

“La instrucción de la Presidenta es que transparentemos el ingreso que por ese concepto llega y que sea dirigido solamente a la salud”, expuso. Consideró que existe la posibilidad de que esos recursos se asignen al Fondo de Salud para el Bienestar para no agilizar su tránsito.

