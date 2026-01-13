logo pulso
Precio del dólar en México se mantiene estable

Actualización sobre el tipo de cambio peso-dólar y la situación en la bolsa de valores mexicana en la jornada de hoy.

Por El Universal

Enero 13, 2026 11:32 a.m.
A


El peso mexicano comenzó este martes con una tendencia a la baja frente al dólar estadounidense, de acuerdo con Bloomberg.

Así, el tipo de cambio se cotiza en 17.8687 pesos por billete verde, lo que representa un incremento del dólar del 0.32%, respecto al lunes.

Dicho desempeño de la moneda estadounidense coincide con un fortalecimiento de 0.07% del Índice Dólar (DXY), un indicador ponderado que mide el valor de la divisa frente a una canasta de monedas.

Al inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajaba un 0.35 %, hasta 49.414 unidades; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,09 %, hasta 6.993, y el Nasdaq aumentaba un 0.28%, hasta 23.801.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los precios de la inflación subyacente, que excluye la comida y la energía, aumentaron menos de lo previsto en diciembre y se situaron en un 2.6% interanual, lo que puede representar que la inflación esté moderándose.

Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley, todos ellos a punto de dar sus resultados esta semana, caían un 1%, 0.53%, 0.19% y 1.25% respectivamente.

Las preocupaciones de los inversores por la investigación del gobierno de Donald Trump sobre el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, disminuyeron en las operaciones en bolsa, con los precios del oro moderándose tras una subida considerable del lunes.

¿Qué precio tiene el dólar hoy 13 de enero?

El precio del dólar se cotiza así en diferentes bancos en México:

BBVA México: 18.15 por dólar

Banorte: 18.25 por dólar

Banamex: 18.39 por dólar

Banco Azteca: 18.60 por dólar

De acuerdo con Bloomberg, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este martes 13 de enero se estableció un tipo de cambio de 17.9075.



