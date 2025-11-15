México reduce línea de crédito con FMI

Ciudad de México.- El país logró renovar la Línea de Crédito Flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por dos años más, aunque por un monto menor y con miras a cancelarla en el futuro.

Así, el apoyo del organismo, que preside Kristalina Georgieva, bajó de 35 mil millones de dólares a 24 mil millones, informó la Comisión de Cambios —integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico).

Es el primer acuerdo que se logra bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum con el FMI para seguir contando con ese escudo financiero para enfrentar shocks del exterior que pudieran afectar la balanza de pagos del país. En un comunicado, la Comisión de Cambios expuso que las autoridades mexicanas decidieron continuar con la estrategia gradual y ordenada de salida, y reducir el nivel de acceso de la LCF.

la Comisión de Cambios solicitó una nueva LCF por dos años más, con un nivel de acceso menor, equivalente a 17.8254 mil millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), similar a aproximadamente 24 mil millones de dólares. Es decir, por una cantidad menor al acuerdo que vencía en noviembre de este año, por hasta 35 mil millones de dólares.

