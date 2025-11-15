Por la inflación, EU quita arancel a varios artículos

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes la eliminación de aranceles a la carne de res, el café, las frutas tropicales y una amplia gama de otros productos básicos, una medida drástica en medio de la creciente presión sobre su gobierno para combatir mejor los altos precios al consumidor.

Trump ha desarrollado su segundo mandato en torno a la imposición de fuertes gravámenes sobre los bienes importados a Estados Unidos, con la esperanza de fomentar la producción nacional e impulsar la economía estadounidense. El abrupto retroceso en su emblemática política arancelaria en tantos productos básicos clave para la dieta estadounidense es significativo, y llega después de que los expresados en las elecciones de medio término de este mes declararan que lo que más les preocupa es su economía , lo que derivó en grandes victorias para los demócratas en Virginia, Nueva Jersey y otras contiendas clave en diversas partes del país.

“Acabamos de hacer un pequeño retroceso en algunos alimentos, como el café”, declaró Trump a bordo del Air Force One mientras volaba a Florida, horas después de que se hiciera el anuncio arancelario.

Al preguntársele si sus aranceles están ayudando a que los precios al consumidor suban, el mandatario reconoció: “Digo que podrían, en algunos casos”, tener ese efecto.

La inflación —a pesar de las declaraciones de Trump de que ha desaparecido desde que él asumió el cargo en enero— sigue elevada, lo que ha incrementado aún más la presión sobre los consumidores estadounidenses.

Trump promulgó una orden ejecutiva que elimina los aranceles sobre la carne de res, el té, el jugo de frutas, el cacao, las especias, los plátanos, las naranjas, los tomates y fertilizantes.