Precio del dólar se mantiene por debajo de 18 pesos en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- La divisa mexicana amanece este día con un ligero retroceso frente al dólar, manteniendo sus niveles por debajo de los 18 pesos mexicanos, de acuerdo con Bloomberg.

El tipo de cambio se cotiza hoy miércoles en 17.98 pesos por dólar, registrando una depreciación de 0.06%.

En tanto, el Índice Dólar, que mide el valor de la moneda de Estados Unidos frente a las principales divisas el mundo, reporta un avance de 0.41%.

Previo a las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal (Fed), el banco central de EU, el billete verde sube frente a sus principales socios comerciales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para este 17 de diciembre, la tasa de cambio se ubica en 17.95 pesos mexicanos, de acuerdo con lo publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los principales bancos en México cotizan el precio del dólar a la venta en:

Banamex: 18.41 por dólar

BBVA México: 18.24 por dólar

Banorte: 18.25 por dólar

Banco Azteca: 18.60 por dólar.