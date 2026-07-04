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Prevén aumento de las hipotecas

La banca comercial espera una expansión de crédito para vivienda de hasta 5% en este año

Por EFE

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Prevén aumento de las hipotecas
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      Ciudad de México.- La banca comercial en México espera una expansión de crédito bancario de entre 3 y 5 por ciento durante 2026, pese al aumento de tasas y un incierto arranque del año, afirmó la directora nacional comercial de SOC Asesores Financieros, Cybel Magaña, en un comunicado emitido por la compañía.

      La ejecutiva explicó que, si bien el primer semestre del 2026 se registró un ritmo bajo en el crecimiento de los créditos para vivienda, el mercado comenzó a reactivarse a partir de marzo debido a diferentes factores impulsores, entre ellos el aumento en la demanda de la vivienda vertical cercana a los centros de trabajo, segmento que también es el de mayor costo.

      "La banca colocó en 2025 alrededor de los 236,000 millones de pesos (13.500 millones de dólares) en créditos hipotecarios y esperamos que este año, viéndolo de manera moderada, va a estar entre un tres a cinco por ciento de crecimiento anual", manifestó Cybel Magaña.

      En cuanto a SOC Asesores Financieros, la compañía creció 16,5 por ciento en ventas el año anterior y para el 2026 esperan tener un aumento del 20 por ciento en ese mismo ítem.

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      Sobre un posible aumento en la demanda vinculado al Mundial de Fútbol 2026, Magaña indicó que las plataformas de renta temporal ampliaron su oferta de casas y departamentos. Asimismo, destacó un cambio en las preferencias de compra, con las viviendas usadas que ya representan el 50 % de las adquisiciones.

      Por otro lado, la compra de inmuebles para renta en zonas céntricas continúa siendo atractiva para los inversionistas, aunque se advierte que los gobiernos locales continúan con su objetivo de reforzar el marco regulatorio ante el fenómeno de la gentrificación con el fin de evitar una crisis como la observada en otros países.

      Además, destacó que la cartera vencida de la banca comercial al primer trimestre del año se mantuvo con un índice de morosidad cercano al 3,11 por ciento, cifra que calificó como "bastante buena" y sin señales de riesgo.

      Por último, la directiva de SOC consideró que un crecimiento del 5 por ciento del crédito hipotecario en 2026 es "muy factible" y estimó que la tendencia podría mantenerse hacia 2027.

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