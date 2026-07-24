Prevén repunte de precios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la primera quincena de julio, la inflación general anual descendió a 3.10%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se desaceleró por octava quincena consecutiva, fue la más baja desde diciembre de 2020 y sumó cuatro periodos por debajo de 4%, es decir, se encuentra dentro del rango de variabilidad del Banco de México (Banxico) para lograr la meta de 3%.

La inflación cedió principalmente por los precios de los productos agropecuarios, con una disminución de 3.53% y destacó el abaratamiento del jitomate.

Analistas coincidieron en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) podría haber tocado un piso y viene un repunte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La economista de Fintual, Priscila Robledo, destacó que el resultado se vio favorecido por menores precios que son más volátiles.

Para Barclays, al parecer la inflación anual ya estaría cerca de alcanzar su mínimo.

"En nuestra opinión, es improbable que la inflación general disminuya aún más, ya que algunos de los precios agrícolas están empezando a estabilizarse, como se observa en nuestro seguimiento de los precios del jitomate", estimó el banco británico.

Reiteró su estimado de un repunte en la segunda mitad del año, como lo respalda la decisión del Banxico de mantener su tasa de interés en 6.50%.

Banco Base advirtió que la trayectoria de la inflación general debe tomarse con cautela, pues la correspondiente a frutas y verduras apenas lograron su segunda quincena por debajo de 7.5%, luego del pico que alcanzó por encima de 10% de febrero a mayo.

Alertó que el recrudecimiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán eleva nuevamente los precios internacionales de la energía, lo que podría generar el regreso del INPC por arriba de 4%.

Valmex estableció que si bien el proceso desinflacionario se mantiene, la sorpresa a la baja provino principalmente de la volatilidad del componente no subyacente.

Mientras que hubo un repunte en mercancías dentro de la subyacente, lo que a su consideración es la señal más relevante para Banxico de cara a sus próximas decisiones de política monetaria.

Efecto del Mundial

Otros bienes y servicios que contribuyeron a que la inflación frenara su paso fueron las tarifas en los hoteles, con una disminución de 3.17%; cremas corporales, -2%; el costo de los automóviles, -0.26%; y el gas doméstico LP, -0.50%.

Sin embargo, tras el Mundial de Futbol, con el arranque de las vacaciones de verano subieron de precio el transporte aéreo y los servicios turísticos en paquete, 12.44% y 6.22%, respectivamente.

Previo al regreso a clases, el Inegi reportó incremento de 4.52% en precio de computadoras y en vivienda propia, 0.70%.