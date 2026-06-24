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Prevención en salud ahorraría billones

Por El Universal

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Prevención en salud ahorraría billones
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Reducir enfermedades como la diabetes, evitar caídas y prevenir la demencia implica pequeños cambios en las medidas de seguridad en el hogar, programas de actividad física, uso de tecnología accesible y acceso a aparatos de audición, dijo el World Economic Forum.

      El cambiar las políticas con un enfoque en la prevención liberaría 6.4 billones de dólares de recursos en el mundo, de acuerdo con el estudio "El dividendo de la longevidad". El caso de negocio que vincula la salud y la riqueza.

      Estrategias de bajo costo y tecnología sencillas podrían prevenir 400 millones de caídas en casa; 8.5 millones de nuevos casos de los dos tipos de diabetes y 2.4 millones de casos de demencia senil para el 2040.

      De acuerdo con el estudio aplicado en 21 países, el WEF y Marsh encontraron que las empresas y gobiernos gestionan por separado la participación en salud, finanzas y el tema laboral, que de tratarse en conjunto liberarían recursos. 

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      Por ejemplo, se desbloquearían 5.8 billones de dólares en ahorros sanitarios y 645 mil millones en ganancias en productividad.

      "La mala salud pone a prueba los sistemas sanitarios y las finanzas personales, afectando la resiliencia financiera y generando costos económicos más amplios".

      En el tema de seguridad en el hogar, pequeñas adaptaciones como barras de apoyo e iluminación en escaleras podrían prevenir casi 400 millones de caídas para 2040, generando más de 5 billones en ahorros en salud a nivel mundial, con una inversión de menos de $400 mil millones.

      Para frenar el crecimiento de casos de diabetes, se deberían desarrollar programas comunitarios de actividad física.

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