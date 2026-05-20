Producirá GM más modelos en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este martes un nuevo proyecto de General Motors de México, que consiste en la fabricación de los modelos Groove y Aveo en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila.

A partir de este esfuerzo, enmarcado en el Plan México, el Groove se empezará a producir en 2027 y, en una siguiente etapa, el Aveo, que es uno de los vehículos de mayor venta en el país.

Este plan forma parte de la inversión de mil millones de dólares anunciada en enero de 2026 para ampliar las operaciones de la compañía en el país y alcanzar una producción aproximada de 80 mil unidades anuales hacia 2030.

Durante el anuncio hecho en la planta de General Motors (GM) en Toluca, Sheinbaum Pardo celebró que ya es una realidad la producción de vehículos en el país. Ahí reconoció que el Aveo es su modelo favorito y lo usaba desde antes de llegar a la Presidencia de la República.

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La Presidenta contó que, ante la imposición de aranceles a todos los países por parte del presidente estadounidense Donald Trump, lo primero que hizo su gobierno fue reunirse con las empresas automotrices, considerando que los trabajadores mexicanos "son los mejores del mundo y, en particular, en la industria automotriz".