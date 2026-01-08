Redefinen autos chinos el sector automotriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando un mismo pastel se reparte entre cada vez más invitados, el resultado es que a cada uno le corresponde una rebanada más pequeña. Esto ocurrió con el mercado automotriz en los últimos años, quedando en evidencia en 2025.

Con ventas anuales que rondan 1.5 millones de unidades y un ligero crecimiento anual, la llegada de nuevas automotrices chinas ha dejado ganadores y perdedores.

El año pasado, las originarias del gigante asiático ganaron participación de mercado, al pasar de 12.5% a 15% del total de las ventas en el país, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

No todas tuvieron el mismo desempeño. Las que llegaron primero —Motornation, MG y Chirey— perdieron impulso.

Motornation, importadora de las marcas JMC, Seres, DFSK y BAIC cerró el año con una caída de 27.7% en ventas, las de MG bajaron 19% y las de Chirey, 24%.

Por el contrario, BYD elevó sus ventas 87%; Changan, 184%; Geely, 237%; GAC, 114%, y Zeekr, 431%. Estos avances fueron en detrimento de otras marcas con más años en el país, como Nissan, GM, Ford y Honda.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, dijo que es muy interesante lo que ocurre, ya que las marcas de China no sólo le han quitado participación de mercado a las tradicionales, sino también a otras chinas.

"Si subió la participación de mercado de las marcas chinas y se incrementó su volumen de venta, quiere decir que alguien dejó de vender, o cuando menos no creció o disminuyó su participación de mercado.

"Nissan, creció 7% en ventas, su participación disminuyó 16%. Ganaron BYD y Geely. Afectaron a todos, a las más grandes, como Nissan, GM y VW, y a las chinas MG y Chirey.