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Regulaciones tiran IEPS por casinos

Por El Universal

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Regulaciones tiran IEPS por casinos
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La recaudación por juegos y apuestas se ha debilitado ante diversas medidas del gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles relacionados con esas actividades consideradas vulnerables al "lavado" de dinero.

      También influyeron las nuevas facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ejercer una mayor fiscalización en tiempo real para evitar la evasión.

      La meta de ingresos se quedó abajo de lo programado ante la expectativa que se tenía con el Mundial de Futbol, pues se esperaba subieran las apuestas en casinos digitales que, por primera vez, son sujetas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

      El Congreso de la Unión aprobó para el ejercicio fiscal 2026 un incremento de 30% a 50% a la tasa del IEPS a juegos y sorteos.

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      Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indica que se calculaba una recaudación vía el IEPS a juegos y sorteos de 2 mil 513 millones de pesos en el primer semestre del año.

      Sin embargo, sólo entraron a las arcas del gobierno federal 2 mil 25 millones de pesos, es decir, que no se lograron recaudar por ese concepto 487.6 millones para cumplir con el total calendarizado. Comparado con los mil 952 millones de pesos de igual periodo del año 2025 tampoco representó un efecto como para que la casa ganara.

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