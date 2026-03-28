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Reportan playas limpias tras derrame en Golfo de México

Se han atendido 39 playas, lo que presenta más de 480 kilómetros de costa

Por El Universal

Marzo 28, 2026 03:53 p.m.
A
Reportan playas limpias tras derrame en Golfo de México

El Grupo Interinstitucional (GI) para atender el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México informó que como resultado de las acciones coordinadas de atención, contención y saneamiento, las playas del litoral están limpias, además de que se mantiene el control de la contaminación.
En un comunicado refirió que se han atendido 39 playas, lo que presenta más de 480 kilómetros de costa, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en playas de Veracruz y Tamaulipas.
El grupo integrado por Pemex, Semar, Semarnat, Sener, ASEA y Profepa, así como autoridades estatales y municipales, detalló que hasta el día de hoy se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante.
En cuanto a las acciones en altamar, se han recolectado 40 toneladas de contaminante para evitar el arribo de hidrocarburos a las playas.
Asimismo, el GI indicó que los recursos desplegados han permitido atender de manera oportuna las zonas impactadas y avanzar en la recuperación del entorno costero.
Abundó que derivado de la activación del Plan Nacional de Contingencias y los planes locales correspondientes, se han mantenido acciones de contención, búsqueda y localización, recolección, limpieza e investigación.
Realizan trabajos de investigación en la Sonda de Campeche
De manera paralela, en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, se mantienen trabajos de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo, con apoyo de unidades especializadas y tecnología para la inspección submarina, con el objetivo de atender el fenómeno desde su origen.
De acuerdo con el Grupo se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo y avanzar significativamente en la limpieza del litoral, manteniendo vigilancia permanente ante posibles recales intermitentes.
"Las autoridades ambientales, a través de la ASEA y la Profepa, continúan con acciones de supervisión, verificación e integración de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar el origen del incidente y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable", indicó.

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