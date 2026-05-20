Rompe récord el consumo de carne

CIUDAD DE MÉXICO.- El consumo de carne en México alcanzó los 85.3 kilos por persona, a pesar del incremento de precios de algunos cárnicos, de acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

La directora general de dicha organización, Macarena Hernández, dijo que se incrementó el consumo de carne en el 2025, para llegar a un máximo histórico de 85.3 kilos por persona, lo que lo ubica como el sexto mayor consumidor de carne a nivel mundial.

El incremento en el consumo de carne tiene que ver con las transferencias gubernamentales de programas sociales que crecieron 3.1%, el aumento del salario mínimo en 12%, la apreciación del peso frente al dólar y la disminución de la tasa de desocupación que se redujo a 2.5%.

El consumo de carne en el país mantiene un ritmo de crecimiento de 4.5%, lo que le permitió llegar a los 11.3 millones de toneladas el año pasado. El pollo creció 3%, el cerco 7% y la res 2.7%, sin embargo, el pavo registró un retroceso de 10.2%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"En 2025 la industria cárnica refrendó su liderazgo como el mayor contribuyente al PIB de la industria alimentaria. El valor de la carne generada en el país durante 2025 se estimó en 505 mil 651 millones de pesos, mientras que el comercio internacional de productos cárnicos generó un flujo de 12 mil 473 millones de dólares", explicó Hernández.

En conferencia al presentar el Compendio Estadístico de Comecarne, dijo que es importante que el país mantenga el estatus sanitario para asegurar abasto y estabilidad de precios en el mercado cárnico y recordó que el gusano barrenador, la gripe aviar, entre otros nos recuerdan la importancia de mantener protocolos sanitarios.

El gerente de estudios económicos y comercio de Comecarne, Ernesto Salazar, dijo que Estados Unidos incrementó sus compras de proteína cárnica mexicana, tendencia que se mantendrá en este año, lo que implica que se están incorporando los lotes de becerros y vaquillas que no pudieron exportarse a Estados Unidos por el bloqueo estadounidense que se puso a los animales por la plaga de gusano barrenador.

Esta situación genera presiones en los precios en los dos países, "en México el precio de la pierna de pollo en 2025 se incrementó en 5.6%, en el caso de la pierna de cerdo 12.3% y el bistec de res se incrementó 24.8%.