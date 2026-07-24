Salda Topo Chico adeudo de 2 mil mdp

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CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades fiscales lograron que una empresa pagara impuestos adeudados por un monto superior a los 2 mil millones de pesos.

Sin mencionar el nombre de la persona moral, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se alcanzó un entendimiento con una empresa del sector privado.

La SHCP no dio a conocer el nombre del contribuyente, pero, según fuentes de la FGR, se trata de la empresa embotelladora Topo Chico, que finalmente optó por regularizar voluntariamente su situación fiscal.

Lo anterior, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía General de la República (FGR), explicó en un comunicado. Destacó que como resultado de este mecanismo de solución alterna de controversias, la empresa regularizó su situación fiscal y realizó el pago de más de dos mil millones de pesos.

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Hacienda informó que los recursos recuperados se van a incorporar al patrimonio del Estado mexicano en beneficio del pueblo de México.

Para la SHCP, este logro refleja la eficacia de la coordinación institucional entre las autoridades hacendarias y de procuración de justicia.