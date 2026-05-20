Se encarecen los seguros médicos hasta en un 40%

CIUDAD DE MÉXICO.- A lo largo de este año, los honorarios de doctores y otros gastos hospitalarios se han vuelto factores que presionan los precios de seguros de gastos médicos en el país, de acuerdo con especialistas del sector.

Mientras la inflación acumulada en los últimos cinco años ronda niveles aproximados a 30%, de acuerdo con el Inegi, los honorarios médicos y costos hospitalarios se han encarecido a tasas de casi 70%, incidiendo en el costo de las primas.

Dicha situación afecta principalmente a la población de adultos mayores, que ha experimentado aumentos superiores a 40% en el costo de sus seguros, dijo Luis Huerta, director general de EKA, despacho de seguros y actuaría.

"Es muy difícil hacer frente a costos de honorarios u hospitalarios con estos incrementos tan fuertes", explicó el especialista.

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Resaltó que, en los últimos años, los costos de las pólizas han aumentado significativamente, afectando sobre todo a adultos mayores, lo que exige respuestas desde políticas públicas, además de ajustes en el sector asegurador.

"En tiempos recientes, los incrementos a los costos de las pólizas han sido muy fuertes, en particular para los adultos mayores de 60 a 65 años. Llega un momento en que es incosteable pagarlo"; dijo.

Desde el arranque de este año, el producto de gastos médicos reportaba aumentos de entre 6% y 10%. Además de las presiones inflacionarias, el sector asegurador enfrenta mayores retos por la eliminación de la deducibilidad del IVA.

Huerta planteó que las pólizas de gastos médicos para mayores de 60 deberían estar exentas del pago del IVA, pues el impacto fiscal sería bajo por la reducida población que paga este producto, mientras el alivio individual sería significativo.

La medida podría implementarse desde la Secretaría de Hacienda (SH). con aprobación legislativa.