Se encarecen tamales hasta 19% más: organizaciones

El incremento de los insumos para hacer tamales y degustarlos en la festividad del Día de la Candelaria, el próximo 2 de febrero, significará hacer un gasto hasta 19% mayor al del año pasado, de acuerdo con organizaciones.

El aumento en los precios del mole y las salsas, así como de las carnes de pollo y de cerdo, usados en la preparación de este platillo, provocan la mayor parte de las alzas.

Un lote de 30 tamales de mole en hoja de maíz costará 315 pesos en este año, lo que significará un aumento de 17.5% si se considera que un año antes costó 47 pesos menos, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Si se quiere hacer tamales oaxaqueños verdes, es decir, con hoja de plátano, el gasto será de 338.5 pesos, 53.5 pesos más que el año pasado, lo que representa un aumento de 18.8%.

Lo anterior significa que los tamales de hoja de maíz son 1.57 pesos más caros que el año pasado y para los de hoja de plátano el aumento es mayor con 1.8 pesos más.

GCMA aseguró que lo que más subió de precio fueron las salsas y los vegetales con más de 21% de aumento, así como el pollo que aumentó 15.5% y la masa con manteca que se incrementó 14%.

"El tamal oaxaqueño sube más por la carne de cerdo y por la volatilidad de la salsa verde, que en conjunto empujan el costo por pieza por encima del tamal normal", expuso la firma consultora.

Gasto para los tamales en el Día de la Candelaria

El gasto promedio por el Día de la Candelaria podría equivaler a mil 253 pesos, lo que de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) será 14% más que en el 2025.

La cifra considera la compra de 20 piezas de tamales grandes, lo que significará el pago de los tamales, tres litros de champurrado y dos refrescos familiares; aunque podrían también comprarse tamales chicos, pero se necesitará comprar cuatro docenas, explicó la Anpec.

