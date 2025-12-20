Sube 25% el kilo de pavo este 2025: Comecarne

Los precios del kilo de pavo subieron entre 20 y 25% en este año, con respecto al anterior, informó el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

Lo anterior tuvo que ver con el impacto que tuvieron los brotes de influenza aviar en Estados Unidos, uno de los grandes proveedores de esta proteína.

Ya sea en embutido o en algún platillo, la ingesta de pavo se redujo en el 2025, con respecto al año pasado.

De acuerdo con Comecarne el consumo total de pavo en México registrará una caída de 11.6%, en un mercado donde cerca del 90% de la carne se destina a jamones y salchichas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las previsiones muestran con claridad este ajuste: para 2025 se espera un consumo de 166 mil 253 toneladas, es decir, menos que el año previo.

Sin embargo, para 2026 se anticipa una ligera recuperación hasta 167 mil 833 toneladas, lo que significaría un crecimiento de 1% y un impulso para la industria.

Las cifras muestran una marcada dependencia del exterior. La producción nacional de pavo rondaría las 19 mil 254 toneladas en 2025 y 19 mil 508 toneladas en 2026, incrementos moderados de 1.4% y 1.3%, respectivamente.

Estados Unidos es el principal proveedor de las 147 mil toneladas que se estiman importar para 2025, una baja de 5.1%.

Estimándose que suban las importaciones a 148 mil 325 toneladas para 2026, lo que significará un repunte de 0.9% conforme el mercado internacional se estabiliza. En tanto que México prácticamente no exporta.

En el caso del pavo entero, las importaciones de septiembre y octubre pasado mostraron un repunte para asegurar el abasto de inventarios de cara a la temporada decembrina.