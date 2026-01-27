Superpeso alcanza los 17.20 frente al dólar en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- El superpeso gana al dólar por quinta jornada consecutiva y se intercambia en 17.20 unidades en operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

La última vez que la moneda mexicana alcanzó un nivel intradía tan fuerte fue el 3 de junio de 2024, tras las elecciones que dieron la victoria a la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena.

El peso lleva una ganancia de 0.9% en la semana y acumula una apreciación de 4.5% en lo que va de 2026.

Este martes, el dólar se ofrece en 17.65 pesos en ventanillas de Banamex y significa una baja de 83 centavos desde que comenzó este año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El peso es beneficiado por la debilidad del dólar, que cede terreno contra todas las principales divisas, mientras el yen japonés continúa favorecido por la especulación de una posible intervención de Tokio al mercado cambiario, en colaboración con Washington, explicaron analistas de Monex.

Los fondos de cobertura elevaron sus apuestas a favor de una apreciación del peso mexicano, de acuerdo con cifras publicadas el viernes sobre los contratos negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago.

Las posiciones netas a favor de la moneda nacional alcanzaron los 3 mil millones de dólares entre el 14 y 20 de enero, las mayores apuestas con esa dirección desde el 11 de junio de 2024, cuando el saldo fue de 3.2 mil millones.

Los fondos y especuladores apuestan por una apreciación de la divisa mexicana a través de la compra de pesos a una cotización determinada con el objetivo de venderlos a un precio superior a futuro.

El movimiento en Chicago estuvo influenciado principalmente por las tensiones comerciales entre la Unión Americana y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como el optimismo en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), explicaron los analistas de Monex.

"El peso cuenta con fundamentos para sostener su apreciación frente al dólar en el corto plazo, pero permanece altamente reactivo ante cualquier acontecimiento geopolítico global", indicaron.

El consenso del sector privado espera que el tipo de cambio acabe este año sobre 18.75 unidades, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis durante la semana pasada.

Sólo la correduría brasileña XP Investments cree que la moneda mexicana ganará más terreno, al pronosticar que despedirá 2026 sobre 17.10 unidades.

La Secretaría de Hacienda calcula que la paridad cerrará en 18.90, según los Criterios Generales de Política Económica 2026 que dio a conocer en septiembre pasado.

La dependencia, que encabeza Édgar Amador Zamora, reconoce que una fortaleza cambiaria tiene un saldo negativo para las arcas públicas, debido a que Pemex recibe menos ingresos por cada barril de petróleo que exporta a Estados Unidos, lo que reduce la recaudación del gobierno y eclipsa el ahorro en el pago de la deuda externa.