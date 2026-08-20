Superpeso registra jornada ganadora

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Ciudad de México.- El superpeso confirmó este miércoles el rompimiento del umbral sicológico de 17 unidades por dólar debido al sorpresivo anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre la recompra de bonos, explicaron analistas.

La moneda nacional se fortaleció 0.6% y despidió la jornada sobre 16.95 en operaciones al mayoreo que presenta Bloomberg.

La última vez que la paridad terminó por debajo de 17 fue el 9 de abril de 2024, cuando el tipo de cambio alcanzó las 16.26 unidades durante momentos de la sesión.

El superpeso lleva una ganancia de 2.3% en agosto y en lo que va del año acumula una apreciación de 5.9%, colocándose entre las cinco divisas con mejor desempeño en 2026, listado que encabeza el peso colombiano al fortalecerse 24.3%.

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La moneda mexicana ganó terreno por la reactivación del programa de recompra de deuda gubernamental de largo plazo por el Departamento del Tesoro, así como por las expectativas de inversionistas sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal, expuso la directora de Análisis Económico y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz.

"La paridad puede extender su movimiento direccional bajista hacia los soportes de 16.88 y 16.82 en el corto plazo. En contraparte, la intensificación de las tensiones geopolíticas o una toma de utilidades podría impulsar al tipo de cambio hacia las resistencias de 17, 17.08 y 17.17", calculó.

El analista del bróker EBC Financial Group, Felipe Mendoza, dijo que un catalizador para el rumbo del par cambiario será el acta de la última reunión del Banco de México, a publicarse hoy.

"Si la minuta confirma una postura de pausa prolongada o cautela en el ciclo de recortes de tasas, el peso mantendrá el impulso técnico para buscar soporte en las zonas objetivo de 16.80 o incluso 16.65; por el contrario, cualquier tono más acomodaticio o de precaución externa puede provocar niveles de 17.05 a 17.15", estimó.

El consenso del sector privado prevé una paridad al mayoreo de 17.90 pesos al finalizar este año, de acuerdo con la reciente encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

El gobierno calcula 18.4 pesos al cierre de 2026, según los Precriterios Generales de Política Económica 2027 que Hacienda presentó en abril pasado. El mes que viene dará sus nuevos pronósticos.