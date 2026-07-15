Triplica exportación de azúcar EEUU

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CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que Estados Unidos redujo la cuota de exportación de azúcar a un mínimo histórico de 180 mil toneladas para el actual ciclo, subió el volumen a 550 mil toneladas para el siguiente ciclo, con posibilidad de que llegue hasta el millón de toneladas, tras negociaciones con representantes del gobierno de México y empresarios del sector.

Sobre el anuncio del gobierno federal de que se logró que Estados Unidos amplíe el cupo a un millón de toneladas de azúcar, el expresidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) y ahora vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Cortina Gallardo, dijo que "lo que queda en firme es la mitad del volumen" que se anunció, es decir, poco más de 550 mil toneladas.

Las otras 550 mil toneladas de cupo estarán por publicarse en febrero del próximo año y será cuando se alcanzaría un millón de toneladas.

Cortina Gallardo dijo que ello se logró tras más de medio año de negociaciones que llevó a cabo junto con el coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales, Julio Berdegué Sacristán, funcionario del gobierno federal que "ha hecho bien su papel" en las negociaciones.

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Dijo que "no hay que perder de vista lo que pase con el consumo, producción e importación de azúcar de aquí a febrero", porque en septiembre empieza la producción de azúcar en el vecino país del norte.

Recordó que la reducción de la cuota de exportación se debió a que Estados Unidos modificó la fórmula de cálculo, lo que redujo desde 2022 los envíos de azúcar mexicana al vecino del norte y afectó a la industria cañera y azucarera nacional.

Explicó que el gobierno estadounidense no quiere que se triangule el azúcar de otros mercados internacionales a través de México para llegar a su mercado y por ello el gobierno mexicano incrementó los aranceles para importar ese endulzante al país.