Veracruzanos exportan limón persa a Rusia

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Ciudad de México.- Sembradores de limón persa de la ciudad de Papantla, Veracruz, lograron la primera exportación de 21,4 toneladas del producto a Rusia, informó este jueves la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El cítrico de Veracruz, cuyos productores prevén una comercialización de más de 257 toneladas durante el segundo semestre de 2026, es apreciado por los compradores internacionales dada su alta vida de anaquel

Agricultura de México explicó que tras un acompañamiento técnico, los sembradores de la sociedad cooperativa Bioproductores del Llano Alto -integrada por 183 socios- "lograron que los cultivos alcanzaran la madurez y la calidad de excelencia requeridas para concretar una venta inicial de 21,4 toneladas en el mercado euroasiático".

Los sembradores prevén que este primer paso abra nuevas oportunidades para la región, ya que esa cifra "se podría elevar a unas 257,4 toneladas en los próximos seis meses", lo que dará mayor presencia de los cítricos mexicanos en el exterior, señaló la dependencia.

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La nota añade que los productores negociaron directamente con empresarios extranjeros durante las ferias agroalimentarias de clase mundial como Biofach (Núremberg) y Fruit Logistica (Berlín), ambas en Alemania, donde lograron participar por contar con certificaciones o prácticas agroecológicas sostenibles.