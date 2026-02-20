Vivienda cara y crédito limitado afectan finanzas de jóvenes

CIUDAD DE

, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Los

enfrentan un escenario financiero cada vez más cuesta arriba con, encarecimiento de la vivienda y una creciente exposición al, factores que están deteriorando su estabilidad económica y, en muchos casos, su salud emocional, advirtió, director general de Paynom."Aunque lasson digitalmente activas y tienen una mayor apertura al uso de herramientas tecnológicas, lo cierto es que una parte significativa de los jóvenesadecuados a sus necesidades. Además, es limitado suy cuentas de ahorro, lo que reduce sus oportunidades para construir un patrimonio y planear a largo plazo", señaló el directivo de la firma especializada en bienestar laboral.Encuentan con al menos un producto financiero formal, ya sea cuenta de ahorro, crédito o seguro. Sin embargo, persisten brechas relevantes por género, región y nivel socioeconómico que afectan de manera diferenciada a los jóvenes, de acuerdo con la(ENIF) 2024.A la par, elde la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) evidenció que, aunque la bancarización sigue siendo limitada, 32% de los consumidores ya realizade manera intensiva, al menos una vez por semana. Se trata de usuarios que han incorporado el canal digital a su rutina y que operan como compradores experimentados.Eles contundente, ya que en 2025, el mercado mexicano registró cerca dey generó alrededor de. Las previsiones apuntan a que estas cifras aumentarán en casi 20 mil millones de dólares en los próximos cuatro años.Con una participación superior aocupa el segundo lugar en ingresos por, compitiendo estrechamente con Brasil por el liderazgo regional, según datos de Statista.Para Dovalina, el problema no es elen sí, sino la"Eles una tentación impulsada por la, las promociones constantes y la disponibilidad de. Si bien estas plataformas ofrecen comodidad, también han propiciado un, sobre todo cuando las compras se realizan sin una planeación financiera clara", advirtió.Enganche edificultan acceso a vivienda propiaEles otro de los frentes críticos, donde el incremento sostenido en los precios de los inmuebles, los elevados requisitos de enganche y la ausencia dedificultan que los jóvenes puedan adquirir una casa o departamento. Esto los obliga a prolongar la renta o permanecer en el hogar familiar por más tiempo del previsto.De acuerdo con el ": Indicadores sociales" de la OCDE 46% de los jóvenes mexicanos de entre 20 y 29 años vive con sus padres. Además, 78% de los adultos de 25 a 54 años identifica la pérdida del empleo y de ingresos por cuenta propia como el mayor riesgo para ellos o su familia inmediata, lo que refleja un entorno de alta vulnerabilidad económica.El impacto no es sólo patrimonial, pues else ha convertido en un factor que afecta tanto la economía del hogar como las relaciones personales. La, los retrasos en pagos y la falta de control presupuestal deterioran el, cerrando aún más la puerta al acceso a financiamiento formal, ya sea hipotecario o automotriz.Bajos niveles de bienestar financiero enLa(Ensafi) muestra que 50.8% de la población enpresenta un nivel medio bajo o bajo de bienestar financiero.Entre los mayores de 18 años, 38.8% reporta sentir mucha preocupación al solicitar un préstamo; 45.4% se angustia ante gastos imprevistos y 48.4% por la. Además, 36.9% declara tener un nivel alto deAnte este panorama, el director general de Paynom consideró urgente fortalecer ladesde el entorno familiar, promovery fomentarresponsable."Contar con información clara sobre el, el impacto dely la importancia de mantener un buenpuede marcar la diferencia en su bienestar financiero y en su calidad de vida", subrayó.Agregó que es necesario impulsarque respondan a las realidades de los jóvenes, así como equilibrar la conveniencia digital con unaDe lo contrario, añadió, el, crédito y estabilidad seguirá siendo una meta cada vez más distante para una generación que, paradójicamente, vive hiperconectada, pero