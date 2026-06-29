1ER. LUGAR EN CINES

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NUEVA YORK.- En un revés para las renovadas operaciones cinematográficas de DC de Warner Bros., "Supergirl" no fue rival en absoluto para "Toy Story 5" en los cines de Norteamérica y se estrenó en un lejano segundo lugar.

La película de Pixar se mantuvo en el número uno de la taquilla con 70 millones de dólares en ventas de entradas en el mercado nacional y otros 89,1 millones en el extranjero, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, tras un debut casi récord para una película animada. El estreno de The Walt Disney Co. ha acumulado rápidamente 585 millones de dólares en todo el mundo en dos semanas, lo que la convierte en uno de los mayores éxitos del año.

"Supergirl", en cambio, no logró despegar. Se estrenó con 38 millones de dólares en salas de Estados Unidos y Canadá. Sumó 30 millones de dólares en mercados internacionales.

El spinoff de superhéroes de Craig Gillespie es el segundo estreno en la gran pantalla de James Gunn y Peter Safran, quienes fueron elegidos para dirigir DC Studios a finales de 2022. Su primer lanzamiento, "Superman" de 2025, recaudó 618 millones de dólares en todo el mundo, un arranque lo bastante sólido para Gunn y Safran.

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Pero "Supergirl" fracasó tanto con la crítica como con el público. Obtuvo malas reseñas (56% de aprobación en Rotten Tomatoes) y una calificación "B-" en CinemaScore por parte de las audiencias.

El flojo fin de semana de estreno de "Supergirl" la deja por detrás de debuts decepcionantes de tropiezos de DC como "The Flash" (55 millones de dólares en 2023) y "The Green Lantern" (53 millones de dólares en 2011), y apenas por delante de "Joker: Folie à Deux" (37,7 millones de dólares en 2024).

David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría cinematográfica FranchiseRe, señaló que las películas de superhéroes ya no atraen al cine como lo hacían antes de la pandemia. Hay menos estrenos al año, y la venta en taquilla del género ha caído unos 3.500 millones de dólares anuales respecto de sus máximos de 2017-2019.

Tras enormes éxitos como "Wonder Woman" (822 millones de dólares en 2017) y "Captain Marvel" (1.130 millones de dólares en 2019), las películas de superhéroes encabezadas por mujeres también han sufrido un bajón.