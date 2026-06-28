Jon Kent, hijo de Superman, debutará en serie animada en HBO Max

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La tercera temporada de "Mis aventuras con Superman" sigue ampliando el universo del Hombre de Acero. Después de tres episodios, la serie prepara la llegada de Jon Kent, el hijo de Clark Kent y Lois Lane, quien aparecerá por primera vez en el cuarto capítulo de la temporada, uno de los momentos más esperados por los seguidores de los cómics de DC.

Su debut no es menor. Jon Kent es uno de los personajes más importantes que ha creado DC en los últimos años. Lo que comenzó como la historia del hijo de Superman terminó convirtiéndolo en el heredero del escudo con la "S", protagonista de sus propias aventuras y en una figura que ha marcado una nueva etapa para la editorial.

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Con la tercera temporada actualmente en emisión, la serie ha comenzado a adaptar elementos de "El reinado de los Supermanes", una de las sagas más populares del Hombre de Acero, por lo que la llegada de Jon abre la puerta a nuevas historias para la producción disponible en HBO Max.Jon Kent apareció por primera vez en los cómics en 2015, creado por el escritor Peter Tomasi y el dibujante Patrick Gleason. Es el hijo biológico de Superman y Lois Lane, por lo que heredó las habilidades kryptonianas de su padre, como la superfuerza, el vuelo, la visión de calor y la súper velocidad.A diferencia de otros personajes que han portado el escudo de Superman, Jon creció junto a Clark Kent, quien asumió el reto de enseñarle a controlar sus poderes mientras le transmitía los valores que han definido al Hombre de Acero desde su creación: la justicia, la compasión y la esperanza.La popularidad del personaje creció con "Superhijos", la serie de cómics en la que compartió protagonismo con Damian Wayne, el hijo de Batman. La química entre ambos convirtió la historia en una de las favoritas de los lectores y ayudó a consolidar a Jon como uno de los personajes más prometedores de la nueva generación de DC.Con el paso de los años, Jon dejó de ser únicamente Superboy. Cuando Clark Kent abandonó temporalmente la Tierra, asumió el manto de Superman y protagonizó "Superman: Hijo de Kal-El", donde demostró que podía continuar el legado de su padre mientras enfrentaba problemáticas contemporáneas, como el cambio climático, las crisis humanitarias y la defensa de los derechos humanos.En 2021, DC confirmó que Jon Kent es bisexual. La revelación ocurrió en "Superman: Hijo de Kal-El", cuando el joven héroe inicia una relación sentimental con el periodista y activista Jay Nakamura.La noticia tuvo repercusión internacional porque Jon se convirtió en el primer personaje que porta oficialmente el manto de Superman en protagonizar una historia siendo abiertamente bisexual.Su escritor, Tom Taylor, explicó que la intención era que una nueva generación de lectores pudiera verse reflejada en uno de los superhéroes más emblemáticos de la cultura popular, al considerar que "todos necesitan héroes y merecen verse representados en ellos".El impacto de esta etapa editorial trascendió las páginas del cómic. "Superman: Hijo de Kal-El" fue nominada a Mejor Cómic en la edición 34 de los Premios GLAAD Media Awards, reconocimiento que distingue a las obras con una representación sobresaliente de la comunidad LGBTIQ+.La nominación reforzó el alcance que tuvo la historia de Jon Kent y consolidó al personaje como uno de los ejemplos más representativos de diversidad dentro de los cómics de superhéroes.