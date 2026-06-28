Karol G pide al presidente de Colombia gobernar para todos

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que, en el mensaje a través del que Karol G, se dirigió al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de Espriella, precisó que no tomaba partido ni por la derecha ni por la ahora oposición, la cantante ha sido criticada en redes; le solicitan que no se involucre en temas de índole política, aseverando que los desconoce.

Petición de Karol G al presidente de Colombia

Fue a través de su cuenta de X que, la también conocida como "Bichota" hizo una petición a de Espriella, el candidato de la ultraderecha que fue reconocido por El Consejo Nacional Electoral (CNE), como el presidente electo de Colombia.

Afirmando que no tomaba partido ni por la derecha ni por la izquierda, sino por un sentimiento de justicia, pedía al abogado, de profesión, que velara por el bienestar de todos los colombianos y no sólo de quienes simpatizan con sus ideales políticos.

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"No le escribo como simpatizante, no le escribo como opositora, le escribo como una colombiana que ama profundamente a su país. Las elecciones terminaron, la campaña terminó, los discursos terminaron, ahora comienza lo más difícil; gobernar para todos".

Reacciones y críticas en redes sociales

Entre las solicitudes de la cantante de "Provenza", se encontró la de salvaguardar la integridad de sus conciudadanos, un fácil acceso a las oportunidades de trabajo y, donde se asegure la justicia y se combata al odio.

"Escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron, que no gobierne para un partido, una ideología o a un sector; que gobierne para Colombia".

Y aunque el efecto que Karol G buscaba era el de unificar, como usó con sus propias palabras, no lo fue así para quienes han comentado el post que, consideran que su mensaje, más que una exhortación, se trató de un guiño a su simpatía por los pensamientos políticos de de Espriella, por lo que le dejaron saber la decepción que experimentaban.

"Te me caíste Carolina Giraldo, al igual que Feid, en fin, no los juzgo por la música pero bueno, qué decepcionante, y no se meta en la política, a lo del César lo del César".

"Ahora el cantante sabe más de gobernar que el gobernante, se hubiese postulado".

"Ay Karol, pensé que estabas del lado de tu pueblo, tenés 2 pesos más en la cartera y ya eres una neoliberal empobrecedora de la clase trabajadora".

"¿Por qué no le escribiste nunca a Petro?, te quedaste callada cuatro años con esas atrocidades de gobierno".