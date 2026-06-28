William Levy revela temor a perder a sus hijos tras separación

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

William Levy reconoce que, mientras vivía su proceso de separación de Elizabeth Álvarez, temió que tuviera lugar un distanciamiento sin remedio con sus dos hijos, Kailey y Christopher; ahora, que ha pasado el tiempo y, en retrospectiva, el actor celebra que eso no haya sucedido.

El actor cubano se convirtió en el primer invitado al programa de Paz Padilla, "El show de Paz", en donde, además de llevar a cabo distintas temáticas, contestó a algunas preguntas realizadas por el público, entre ellas, algunas de índole personal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Abierto, como pocas veces, Levy señaló lo complicado que fue para él terminar su relación con su esposa, de más de 21 años, de la que se distanció pasado, pero ninguna de esas ocasiones había sido la separación definitiva, como la que tuvo lugar en 2024."Mi separación, por todo lo que pasó, fue un momento bastante difícil", reconoció.Para el cubano, la separación y la inherente repartición de bienes, que deviene de esta, no supuso un problema, ya que, como dijo, es consciente de que el poder adquisitivo no es lo que define como ser humano.En lo que estribó su temor, en realidad, fue la posibilidad de perder a sus hijos, de los que siempre ha sido muy cercano, Christopher, de 20 años y, Kailey, de 16."No tengo miedo de perder nada, más que a mis hijos y mi familia, lo material no me interesa, yo nacía sin nada", destacó.A la postre, William confió a Paz que, a pesar de que, durante la transición familiar que vivió, pensó que, la consecuencia, sería perder el amor y respeto de sus hijos pero, a la luz del tiempo, se percató que eso no sucedió y, en cambio, su cercanía se fortaleció."En ese momento, te preocupa perder a tu familia, perder a personas que son valiosas para ti o, perderte a ti mismo. Gracias a Dios, no ha sido así".