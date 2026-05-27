¿Quién es Roberto Tello, "El Coreano"?; señalado por Yulianna Peniche

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La polémica volvió a sacudir al actor

, mejor conocido como "

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", luego de que la actrizlo señalara públicamente de haberse llevado presuntamente variosdurante una reunión.Durante unacon, Peniche contó cómo descubrió que algunos obsequios que habían llevado para ellamisteriosamente, situación que terminó provocando una fuertecon el actor y su esposa.nació ely es un actor, director y comediante mexicano con una larga trayectoria en televisión.El artista inició suen elde, conocido como el CEA, donde comenzó a abrirse paso en las telenovelas mexicanas desde principios de la década de los 90.Suocurrió en la producción "", donde compartió créditos conNo obstante, el personaje que marcó su carrera llegó encon la telenovela, producción donde obtuvo el apodo de "."A lo largo de más dede carrera, Tello ha participado en varias producciones deque fuerontanto en México como en otros países.Entre sus proyectos más recordados aparecen "", "Mágica juventud", "", "Clase 406", "Rebelde" y "."Uno de sus papeles más populares fue "" en "", personaje que ganó granentre el público.También apareció en programas de comedia como "", "" y "."La reciente acusación deno es el único episodio mediático relacionado con el actor. El comediante también dio de qué hablar tras participar en el reality, donde protagonizó unjunto a la actriz Manola Diez durante una dinámica del programa.Además, enreveló que se sometió a una cirugía de bypass gástrico como parte de un proceso para mejorar suy perder peso.De acuerdo con la actriz, todo ocurrió después de unaen la que varios amigos cercanos le entregaron. Sin embargo, días más tarde notó que algunos de esos obsequios ya no estaban.La actriz explicó que comenzó a sospechar cuando recordó que varias bolsas tenían claramente escrito su nombre. Fue entonces cuando decidió revisar lasdel lugar y, según dijo, ahí habría descubierto a Roberto y a su esposa llevándose al menos cincoAseguró que las imágenes mostraron cómo intentaron ocultar los artículos dentro de unay cubrirlos conpara evitar ser vistos.La situación provocóen la actriz, quien confesó sentirse decepcionada porque mantenía unacon el actor conocido como "".Ante ello, según contó Peniche, tras darse cuenta de lo ocurrido decidiódirectamente al actor para confrontarlo, pero el comediantetodo.Además, relató que durante la llamada escuchó a la esposa del actor reaccionando molesta, asegurando que Roberto era unaconocida en el, por lo que él no había sido.Sin embargo, Peniche afirmó que cambió el tono de lacuando mencionó que ya había revisado lasy teníade lo sucedido.Fue entonces cuando, presuntamente, Robertohaberse llevado algunos, aunque aseguró que creyó que habían sidoen la entrada del establecimiento.