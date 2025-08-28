ENRIQUE Y ANNA SERÁN PAPÁS POR CUARTA OCASIÓN
ENRIQUE IGLESIAS Y ANNA KOURNIKOVA ESPERAN A SU CUARTO HIJO, PRONTO CRECERÁ LA FAMILIA DEL CANTANTE Y DE LA EX TENISTA, ASÍ LO REVELÓ LA REVISTA “HOLA ESPAÑA”, QUIENES CAPTARON A KOURNIKOVA CON SU PANCITA DE EMBARAZO MIENTRAS LLEVABA A LA ESCUELA A SUS TRES HIJOS. LA PAREJA HA MANTENIDO A DISCRECIÓN SU VIDA FAMILIAR, SIN EMBARGO, EN REDES HAN MOSTRADO ALGUNOS MOMENTOS CON LOS MELLIZOS, NICHOLAS Y LUCY, DE SIETE AÑOS, Y LA PEQUEÑA MARY, DE CINCO. UN CUARTO INTEGRANTE SE SUMARÁ A LA FAMILIA, A LA CUAL ESTÁ DEDICADA SU MADRE, Y TAMBIÉN EL CANTANTE, QUIEN ANUNCIÓ QUE NO HARÁ MÁS DISCOS.
