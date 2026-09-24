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Ciencia y Tecnología

La Luna y Saturno se alinean este mes

El Instituto de Astronomía de la UNAM resalta la importancia educativa del evento para la comunidad científica y el público general.

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 09:03 p.m.
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La Luna y Saturno se alinean este mes
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      Durante este mes de septiembre de 2026, los aficionados a la astronomía tienen la oportunidad de presenciar un fenómeno celestial relevante: la conjunción astronómica entre la Luna y Saturno.

      Conjunción astronómica y observación recomendada

      Este evento ocurre cuando ambos cuerpos celestes parecen acercarse notablemente en el firmamento desde la perspectiva terrestre, ofreciendo un espectáculo visual que destaca por el contraste entre el brillo del satélite natural y el tono dorado característico del planeta de los anillos.

      El punto de mayor cercanía aparente entre ambos astros se registra durante la segunda mitad de septiembre de 2026, coincidiendo con la fase donde la Luna presenta una iluminación óptima para no opacar el brillo planetario.

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      De acuerdo con el portal especializado en divulgación científica Star Walk, la conjunción puede ser observada a simple vista en zonas con baja contaminación lumínica, identificando a Saturno como un punto brillante no titilante situado a muy pocos grados de distancia del borde lunar.

      Para aprovechar al máximo la experiencia de observación, los especialistas recomiendan seguir esta serie de pautas prácticas:

      Buscar zonas con baja contaminación lumínica: Alejarse de los centros urbanos o iluminaciones artificiales potentes para facilitar la visibilidad del brillo de Saturno.

      Aprovechar los primeros minutos tras el atardecer: Iniciar la observación en cuanto el cielo comience a oscurecer, momento en que la posición de ambos cuerpos celestes facilita su localización hacia el horizonte.

      Adaptar la vista a la oscuridad: Permanecer al menos 15 minutos en un entorno oscuro sin mirar pantallas de teléfonos móviles u otras fuentes de luz para que las pupilas se dilaten adecuadamente.

      Emplear binoculares o telescopio básico: Aunque el fenómeno se aprecia a simple vista, el uso de un telescopio sencillo de aficionados permite distinguir el disco planetario y la silueta de los anillos de Saturno de forma clara.

      Consultar aplicaciones de mapa estelar: Utilizar herramientas digitales como Stellarium o SkyMap para ubicar la posición exacta del planeta respecto a la Luna según la ubicación geográfica del observador.

      Importancia científica y educativa del evento

      Las conjunciones planetarias no implican una cercanía física real en el espacio, sino un alineamiento visual en la bóveda celeste producido por las órbitas que cada cuerpo recorre alrededor del Sol.

      Según el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos eventos astronómicos resultan fundamentales para la divulgación científica y la educación, ya que permiten a la ciudadanía identificar fácilmente a los planetas del sistema solar sin requerir de infraestructura profesional.

      La posición de Saturno en esta época del año favorece además su estudio mediante pequeños telescopios continentales, brindando una oportunidad idónea para la fotografía astronómica nocturna.

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