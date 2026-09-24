¿Quién es "El Chivo" Lubezki? Taylor Swift colabora con el director

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La industria musical y cinematográfica internacional registró una nueva alianza estratégica tras anunciarse el lanzamiento del video musical correspondiente al sencillo "Patient Zero", interpretado y dirigido por la cantante estadounidense Taylor Swift.

La producción audiovisual, que forma parte del proyecto especial "The Life of a Showgirl: The Encore", destaca por la incorporación del cinefotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki en la dirección de imagen.

Este material tiene su estreno fijado para el domingo 27 de septiembre de 2026 en el marco de la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs), consolidando una propuesta artística que suma la participación de los actores Dakota Johnson y Colin Farrell.

Emmanuel Lubezki y su trayectoria en la cinematografía

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Emmanuel Lubezki, conocido en el gremio artístico bajo el seudónimo de "El Chivo", figura como uno de los realizadores visuales más influyentes dentro del cine contemporáneo global.

Su reconocimiento internacional incluye la obtención de tres premios Óscar consecutivos en la categoría de Mejor Fotografía (otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos por las producciones "Gravity" en 2013, "Birdman" en 2014 y "The Revenant" en 2015).

De acuerdo con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la obra de los creadores cinematográficos nacionales en el extranjero fortalece la presencia del arte mexicano en plataformas de alta difusión global.

Detalles del proyecto audiovisual "Patient Zero"

El estilo visual de Lubezki destaca técnicamente por el aprovechamiento riguroso de la luz natural y la implementación de planos secuencia complejos que prescinden de cortes visibles. A lo largo de su carrera, el especialista ha establecido colaboraciones continuas con directores de renombre como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Terrence Malick.

La integración de Lubezki en la dirección de fotografía de "Patient Zero" representa una ampliación en los vínculos creativos entre la intérprete norteamericana y destacados galardonados de la cinematografía mexicana.

En este proyecto audiovisual, Swift asume el rol directivo para conducir una narrativa visual que integra a las figuras de Hollywood Dakota Johnson y Colin Farrell.

Según datos del portal especializado en la industria del entretenimiento IMDb (Internet Movie Database), la combinación de cineastas reconocidos y elencos de alto perfil constituye un recurso recurrente en los lanzamientos de gran escala promocional. La proyección mundial programada durante la transmisión de los MTV Video Music Awards coloca al fotógrafo mexicano en el centro de uno de los debuts audiovisuales de mayor expectativa en el ámbito pop de 2026.